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Цієї ночі росіяни обстріляли "Шахедами" Семенівку на Чернігівщині

Кількість постраждалих уточнюється.

Цієї ночі росіяни обстріляли "Шахедами" Семенівку на Чернігівщині
Фото: В’ячеслав Чаус

Уночі 20 липня ворог обстріляв "Шахедами" місто Семенівка Чернігівської області, є влучання у житлові будинки.

Про це повідомляє у Telegram голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Цієї ночі Семенівку ворог нещадно атакував дронами-камікадзе типу "Шахед". Є влучання в житлові будинки. Кількість потерпілих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

За словами Чауса, наразі триває відселення мешканців.

Фото: В’ячеслав Чаус

Фото: В’ячеслав Чаус

Загалом у Новгород-Сіверській територіальній громаді зафіксовано 14 "приходів" з артилерії, 36 – з РСЗВ; 7 – з мінометів; 3 – ймовірно некеровані авіаційні ракети, запущені з вертольоту.

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Нагадаємо, за добу 18 липня у Чернігівській області було зафіксовано два обстріли (сім вибухів). Били по Сновській громаді – з мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

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