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У Криму знову заявили про атаку безпілотників

У Криму знову заявили про атаку безпілотників
Фото: соцмережі

У Криму знову заявили про нічну атаку безпілотників. Ставленик окупантів, колаборант Сергій Аксьонов, сказав, що на північному заході Криму ударом пошкоджено чотири адміністративні будівлі.

Він також стверджує, що нібито є загибла – підліток. Перевірити достовірність заяви колаборанта змоги не має, наголошує Радіо Свобода. 

У кримських пабліках писали, що йдеться про селище Роздольне. 

Учора в Криму палав і здетонував полігон із боєприпасами. Це відбулося в селищі Старий Крим. Окупанти були змушені евакуювати людей із навколишній населених пунктів – це тисячі осіб. 

У вівторок Аксьонов заявив, що Крим атакували майже 30 безпілотників, але всі їх нібито збили. 

А за день до того, 17 липня, внаслідок атаки надводних безпілотників було пошкоджено Кримський міст. 

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