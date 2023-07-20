У Криму знову заявили про атаку безпілотників

У Криму знову заявили про нічну атаку безпілотників. Ставленик окупантів, колаборант Сергій Аксьонов, сказав, що на північному заході Криму ударом пошкоджено чотири адміністративні будівлі.

Він також стверджує, що нібито є загибла – підліток. Перевірити достовірність заяви колаборанта змоги не має, наголошує Радіо Свобода.

У кримських пабліках писали, що йдеться про селище Роздольне.

Учора в Криму палав і здетонував полігон із боєприпасами. Це відбулося в селищі Старий Крим. Окупанти були змушені евакуювати людей із навколишній населених пунктів – це тисячі осіб.

У вівторок Аксьонов заявив, що Крим атакували майже 30 безпілотників, але всі їх нібито збили.

А за день до того, 17 липня, внаслідок атаки надводних безпілотників було пошкоджено Кримський міст.