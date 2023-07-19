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В Одесі затримали чоловіка, котрий оприлюднив відео із наслідками російського удару

Затриманому чоловіку вручили повістку.

В Одесі затримали чоловіка, котрий оприлюднив відео із наслідками російського удару
Фото: Скріншот з відео

Правоохоронці затримали чоловіка, який зняв і оприлюднив наслідки обстрілів Одеси минулої ночі.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії - Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

"СБУ затримали хлопця, який зняв та виклав в мережу "прильот" в Одесі", - написав Сергій Братчук.

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Він додав, що затриманому також вручили повістку.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.

Росія атакує портову інфраструктуру Одеської області два дні поспіль – після того, як вона односторонньо заявила про припинення зернової угоди. Згідно з домовленостями, що діяли рік, українське зерно експортували з портів Великої Одеси.

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