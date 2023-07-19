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Росіяни обстріляли Очаків, є поранені

Загрози життю поранених немає.

Росіяни обстріляли Очаків, є поранені
Фото: Сергій Шайхет

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Очаків у Миколаївській області.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Цього разу окупанти обстріляли житлову пʼятиповерхівку в центрі міста. 

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Є поранені, але загрози їхньому життю немає”, - зазначив Шайхет.

Також він додав, що поліція та ДСНС працюють на місці події.

Фото: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет

Нагадаємо, вночі Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.

Росія атакує портову інфраструктуру Одеської області два дні поспіль – після того, як вона односторонньо заявила про припинення зернової угоди. Згідно з домовленостями, що діяли рік, українське зерно експортували з портів Великої Одеси.

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