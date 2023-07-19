У прикордонні Чернігівщини утворено понад 30 тисяч мінних пасток, - Наєв

У Чернігівській області утворено понад 30 тисяч різних мінних пасток, які мають завадити вторгненню росіян на цьому напрямку.

Про це заявив у Телеграмі командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ми знаємо, що на територію Білорусі останнім часом прибувають найманці ПВК Вагнера. Але вже зараз ми реагуємо та створюємо такі умови, щоб державний кордон України був непрохідним для ворожих сил. Зокрема на Чернігівщині тільки на одному з напрямків вирито понад 40 км протитанкового рову. Утворено понад 30 тисяч усіляких мінних пасток для ворожих сил", - повідомив він.

За його словами, ділянки державного кордону додатково посилять невибуховими та вибуховими загородженнями, які будуть несподіванками для ворога.

18 липня Наєв повідомив, що на півночі України російські окупанти намагаються застосовувати диверсійно-розвідувальні групи.