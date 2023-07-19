Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії, – ЦНС

Російські археологи та колаборанти проводять в окупованому Криму розкопки на місці стародавнього грецького міста Херсонес. Вони шукають "докази" його приналежності до Росії.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові Крим тривають розкопки української пам’ятки національного значення на місці стародавнього грецького міста Херсонес. Розкопки здійснюють російські археологи та місцеві колаборанти під наглядом військових. Основне завдання, яке стоїть перед розкрадачами історичної пам’ятки, – довести "приналежність міста до Росії", – йдеться у повідомленні.

Окупанти хочуть довести, що Херсонес заселяли слов’яни. Надалі, як припускає ЦНС, російська пропаганда "проведе лінію" до Київської Русі, "спадкоємицею" якої себе вважає. Це дозволить окупантам нівелювати історію кримських татар як "незначний етап в історії Криму".

Російські історики можуть вдатися до свідомого знищення грецького спадку. До РФ вивозяться безліч артефактів і триває планомірне пограбування та знищення пам’ятки.

Зазначимо, що під час Другої світової війни нацисти також проводили розкопки на півострові, шукаючи докази того, що Крим є німецькою землею.

Нагадаємо, що представництво Президента України в АР Крим 23 травня заявило, що окупанти розграбували музей-заповідник “Херсонес Таврійський” в тимчасово окупованому Криму.