В Ізюмі Харківської області встановили нову модульну амбулаторію первинної медичної допомоги.

Про це повідомляє МОЗ України.

Клініка надаватиме медичну допомогу населенню у понад 10 000 осіб. В ній є три кімнати для прийому пацієнтів та кабінет щеплень, де одночасно зможуть працювати приблизно 12 медпрацівників – три лікарі та девʼять медсестер.

Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів, об’єднаних у повнофункціональний медичний заклад. Він обладнаний необхідними зручностями, включаючи електрику, сантехніку, каналізацію, кімнати очікування та огляду пацієнтів.

Крім того, клініка оснащена генератором і вентиляторами для забезпечення сприятливого середовища для надання медичної допомоги.

На першому етапі проєкту Харківська область стала другою, де встановили модульну амбулаторію, а незабаром буде встановлено ще сім, як зазначено в списку пріоритетів МОЗ для найбільш постраждалих регіонів.

Модулі можуть працювати як заклади охорони здоров’я понад 10 років.

Нагадаємо, ВООЗ збирається встановити тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в постраждалих від війни регіонах. Збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.

Раніше LB.ua повідомляло, що Франція долучиться до розбудови мережі центрів психічного здоровʼя та лікарень в Україні. Зокрема, йдеться про вивчення можливостей відбудови лікарень за модульним принципом на деокупованих територіях. Вже точно відомо про плани відбудови лікарень в Ізюмі.