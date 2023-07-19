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Україні потрібно більше засобів ППО, щоб збивати такі ракети, якими сьогодні вдарила Росія, – Ігнат

Х-22 та "Онікс" збивати складно через особливості їх руху. 

Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб збивати такі ракети, які Росія сьогодні запустила по портовій та іншій інфраструктурі

Зокрема, для збиття Х-22 – крилатої ракети, яка атакує по балістичній траєкторії. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Ракета надзвичайно швидкісна, тому потрібно більше засобів, щоб тим ракетами протистояти. Ракета уже не виготовляється, вони старі радянські – це із хороших новин, що вони не можуть їх робити, найбільш руйнівні та найбільш неточні ракети, які мають ворог. Але це їх не зупиняє", – зазначив Ігнат.

За його словами, Х-22 має похибку в 600 метрів. І росіяни все рівно бʼють ними по густонаселених містах. 

"Онікси", які сьогодні ворог також випустив, є ракетою берегового ракетного комплексу, призначена для знищення кораблів. Особливістю є низький політь, через що їх складно збивати. Росіяни використовують їх для атак берегової лінії. 

Нагадаємо, що сьогодні вночі РФ випустила по Україні понад 60 ракет різних типів та ударних безпілотників. Застосувала ракети "Калібр", "Онікс", Х-22, Х-59 та ударні безпілотники Shahed. ППО збила 37 цілей. 

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