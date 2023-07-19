Уночі Росія атакувала з повітря Полтавську, Житомирську, Кіровоградську, Одеську, Київську області

У Київській області майже всю ніч була повітряна тривога. Область намагалися атакувати "шахедами". Працювало ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Руйнацій та пошкоджень після падіння уламків не має. Це попередня інформація, оперативні групи продовжують роботу, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Кіровоградській сьогодні зранку ворог поцілив ракетами неподалік Кропивницького. За попередніми даними, обійшлось без жертв та руйнувань цивільних будівель.

У Житомирській сьогодні під ранок ворог атакував ударними безпілотниками. За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, дані щодо масштабів пошкоджень уточнюються.

У Полтавській області вночі теж була атака БпЛА. Влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано. Попередньо – без жертв.

У Луганській чергові авіаційні удари витримала Білогорівка. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні так само Білогорівка та Невське. За добу противник здійснив 102 обстріли (486 снарядів). У Лисичанську противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розташування особового складу та командування підрозділу "ахмат".

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Вовчанськ і Бударки. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Синьківка, Куп’янськ та Кислівка. Вчора ввечері ворог двічі обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено два приватні будинки. На ранок внаслідок ще одного обстрілу Куп'янська знищено приватний будинок, пошкоджено три приватні будинки. Внаслідок обстрілу Дворічної загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Внаслідок обстрілу села Гур’їв Козачок пошкоджено приміщення СГ "Козачанське". Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера в Одноробівці знищено два приватних будинки, частково пошкоджені два будинки. У Степовому внаслідок обстрілів пошкоджена електромережа.

У Чернігівській за добу було два обстріли (сім вибухів). Били по Сновській громаді – з мінометів та артилерії. Без жертв та руйнувань.

У Сумській за добу зафіксовано 15 обстрілів, 80 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Глухівська громади. Білопільська громада: ворог бив з мінометів (девʼять вибухів) та артилерії (11 вибухів). Внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки. Також сьогодні вночі ППО знищила чотири БпЛА ''Shahed''.

У Запорізькій за минулу добу російські війська здійснили 92 обстріли 23 прифронтових населених пунктів. 78 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших сіл на лінії розмежування. Ворог двічі атакував Ольгівське із застосуванням БпЛА, тричі ракетами вдарив по відкритій території на околицях обласного центру, з ракетних систем залпового вогню вгатив по Новоіванівці, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, атакував авіабомбами Оріхів, Новоандріївку, Новодарівку, Преображенку та П'ятихатки. На щастя, люди вціліли. По області 34 повідомлення про руйнування житла громадян та інших цивільних об'єктів: господарських споруд, гаражів, корпусу навчального закладу.

У Дніпропетровській вчора аргесор поцілив по Нікополю. Застосував важку артилерію. Минулось без постраждалих та руйнувань. Пізно ввечері ворог спрямував на область безпілотник. Його приземлилися оборонці з ПвК "Схід". Без наслідків.

У Донецькій росіяни здійснили 23 обстріли, застосувавши танки, артилерію, ракету (тип не встановлено), авіаудар (тип ракети не встановлено), РСЗВ "Град". Обстріляні Авдіївка, Лиман, Красногорівка, Ласточкине, Очеретине, Миколаївка, Желанне Друге, Богоявленка, Курахівка, Благодатне, Желанне Перше, Курахове, Часів Яр, Острівське. Пошкоджено 16 об’єктів: девʼять житлових будинків, два магазини, залізнична колія, трансформатор, будівля ТОВ "Агропром»", 1.3 га пшениці, гараж. По області: 10 поранених цивільних за добу (з них двоє – діти).

У Миколаївській сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Детальна інформація уточнюється. Постраждало дві особи, одна з них госпіталізована. Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Постраждалих немає.

По Одеській протягом ночі окупанти застосували береговий ракетний комплекс з тимчасово окупованого Криму і вдарили "Оніксами", а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою росіяни запустили по півдню і дрони "Shahed-136". Х-59 була збита на підльоті до берега і, впавши в одному з кварталів Одеси, утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовано. "Онікси" і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру. Влучив у зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження, зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформація про постраждалих не надходила. В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення. В області вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 кв.м. В небі над Одещиною було збито вісім безпілотників типу Shahed-136. Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею у житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шестеро одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.

У Херсонській за добу противник здійснив 72 обстріли (449 снарядів), з них по Херсону – сім обстрілів (31 снаряд). Окупанти поцілили у райони 24 населених пунктів області.Одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, що цієї ночі основні атаки ворога були по Одеській області. Зокрема, по її портовій та критичній інфраструктурі. Пошкоджено зерновий та олійний термінали. Площа пожежі в одному з місць сягнула 3000 квадратних кілометрів.