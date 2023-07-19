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Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”

Генадій Труханов зазначив, що такого масштабу атаки мешканці міста не пригадують від початку повномасштабного вторгнення.

Мер Одеси назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”
Фото: facebook/Геннадий Труханов

Мер Одеси Генадій Труханов назвав нічну атаку росіян на місто “однією з найжахливіших ночей”.

Про це він написав у Facebook. 

“Одна з найжахливіших ночей. Рашисти атакували Одесу різними типами ракет та шахедами. Такого масштабу атаки ми не пригадуємо від початку повномасштабного вторгнення”, – написав мер.

Він зауважив, що внаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна. Пошкоджено Слобідське кладовище. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим, серед яких 9-річний хлопчик, надана вся необхідна медична допомога.

Також Труханов повідомив, що після отримання дозволу військових за всіма одеськими адресами виїдуть комунальники та наші служби, аби допомогти прибрати, затягнути отвори плівкою та прийняти в одеситів заявки на відновлення вікон та дверей.

Крім того, мер міста подякував ППО і зауважив, що “ми стаємо міцніше від нашої справедливої люті”.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала в Одеській області портову і критичну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено два термінали порту: зерновий та олійний. Є поранені.

Росія атакує портову інфраструктуру Одеської області два дні поспіль – після того, як вона односторонньо заявила про припинення зернової угоди. Згідно з домовленостями, що діяли рік, українське зерно експортували з портів Великої Одеси.

Тепер Москва ці домовленості, укладені нею з Туреччиною та ООН, вирішила розірвати. Однак вона била по області та портовій інфраструктурі і тоді, коли угода з нею ще була чинною.

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