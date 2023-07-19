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За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила близько 239 480 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських загарбників
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 240 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 239480 (+470) осіб ліквідовано
  • танків - 4123 (+4)
  • бойових броньованих машин - 8059 (+8)
  • артилерійських систем - 4573 (+31)
  • РСЗВ - 689 (+0)
  • засоби ППО - 430 (+2)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3885 (+46)
  • крилаті ракети - 1279 (+6)
  • кораблі / катери - 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7105 (+19) 
  • спеціальна техніка - 683 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління противника, зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та три станції РЕБ ворога.

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