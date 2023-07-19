За минулу добу ЗСУ знищили ще 470 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 240 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 239480 (+470) осіб ліквідовано

танків - 4123 (+4)

бойових броньованих машин - 8059 (+8)

артилерійських систем - 4573 (+31)

РСЗВ - 689 (+0)

засоби ППО - 430 (+2)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3885 (+46)

крилаті ракети - 1279 (+6)

кораблі / катери - 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 7105 (+19)

спеціальна техніка - 683 (+6).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління противника, зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та три станції РЕБ ворога.