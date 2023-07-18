Головне за день. Вівторок, 18 липня

Ramstein-14, 18 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого. Яким запам’ятається 510-й день повномасштабної війни.

14-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Ramstein продемонструвала непохитну підтримку України партнерами, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Пріоритетом зустрічі було постачання зброї та обладнання, терміново необхідних для звільнення території України. Зокрема, фокус був на ППО, боєприпасах та броні.

Олексій Резніков подякував колегам з Люксембургу та Естонії за представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції, а литовським друзям - за ініціативу створення коаліції з розмінування. Окремо міністр оборони України подякував своєму американському колезі за “керівництво безпрецедентною коаліцією проти зла”.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу відбулось 18 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 липня – в нашій новині.

Сьогодні, 18 липня, пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого.

“Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону”, – йдеться в повідомленні пресслужби президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника.

Також на Ставці заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Докладніше – в новині.

Американські касетні боєприпаси прибули в Україну та будуть готові до використання впродовж декількох днів, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Водночас командир 57-ї бригади, полковник Бакулін сказав у розмові з британськими журналістами, що касетні снаряди потрібні, щоб «завдати максимальної шкоди піхоті противника». «Я не можу сказати, що касетні снаряди вирішать усі наші проблеми на полі бою», - сказав він.

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Важливим елементом підтримки нашого агрокомплексу буде відновлення систем зрошення на Півдні України. Каховська ГЕС у цьому питанні відігравала і ще буде відігравати важливу роль", - сказав Шмигаль.

Проєкт розрахований на два роки.

Подробиці – в новині.

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