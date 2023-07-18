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Касетні снаряди будуть готові до використання протягом кількох днів, - Сирський

Командир 57-ї бригади Бакулін уточнив, що вони можуть нанести максимальної шкоди піхоті росіян. 

Касетні снаряди будуть готові до використання протягом кількох днів, - Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Американські касетні боєприпаси прибули в Україну та будуть готові до використання протягом декількох днів.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє BBC.

У виданні не уточнили, коли саме спілкувалися із генерал-полковником.

Командир 57-ї бригади, полковник Бакулін сказав у розмові з британськими журналістами, що касетні снаряди потрібні, щоб «нанести максимальної шкоди піхоті противника». 

Але, додає він: «Я не можу сказати, що касетні снаряди вирішать усі наші проблеми на полі бою».

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Нагадаємо, що 13 липня чиновник Міноборони США підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже в Україні. 

Раніше бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.

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