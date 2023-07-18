Касетні снаряди будуть готові до використання протягом кількох днів, - Сирський

Командир 57-ї бригади Бакулін уточнив, що вони можуть нанести максимальної шкоди піхоті росіян.

Американські касетні боєприпаси прибули в Україну та будуть готові до використання протягом декількох днів.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє BBC.

У виданні не уточнили, коли саме спілкувалися із генерал-полковником.

Командир 57-ї бригади, полковник Бакулін сказав у розмові з британськими журналістами, що касетні снаряди потрібні, щоб «нанести максимальної шкоди піхоті противника».

Але, додає він: «Я не можу сказати, що касетні снаряди вирішать усі наші проблеми на полі бою».

Нагадаємо, що 13 липня чиновник Міноборони США підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже в Україні.

Раніше бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.