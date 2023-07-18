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Спроби Росії використати голод як зброю потребують рішучої відповіді ООН, – Боррель

"Це найгірші новини для світу".

Спроби Росії використати голод як зброю потребують рішучої відповіді ООН, – Боррель
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Через відмову Росії від участі у Чорноморській зерновій ініціативі сотні тисяч людей у світі втратять базове харчування.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Це дійсно дуже погані новини. Це найгірші новини для світу, той факт, що знову українське зерно не може вивозитися з України. Це означає, що сотні тисяч людей по усьому світу будуть позбавлені базового харчування. Я думаю, це заслуговує певних дій на рівні Генеральної Асамблеї Об’єднаних націй", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що у такій ситуації не можна просто сидіти і скаржитися, бо росіяни використовують голод як зброю.

"Це одна із найгірших речей, які Путін міг зробити, і він це зробив. Тож такі дії потребують рішучої відповіді від міжнародного співтовариства", – сказав Жозеп Боррель.

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Нагадаємо, учора прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

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