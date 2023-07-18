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США не бачать зв’язку між підривом Керченського мосту і виходом РФ із зернової угоди, – Кірбі

"Путін і раніше говорив про вихід з угоди".

США не бачать зв’язку між підривом Керченського мосту і виходом РФ із зернової угоди, – Кірбі

Сполучені Штати не бачать зв’язку між підривом Керченського мосту в окупованому Криму та виходом Росії із зернової угоди.

Про це заявив під час брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США не бачать жодного зв'язку між підривом мосту у Криму і рішенням Кремля не продовжувати зернову угоду, оскільки президент РФ Володимир Путін і раніше говорив про вихід з угоди.

"Ми не беремо на себе визначення легітимності чи нелегітимності цілей, по яких було завдано ударів українцями. Вони воюють за свою країну. Крим – це Україна", – сказав Кірбі.

Він додав, що ЗСУ самі визначають свої цілі, а Вашингтон не вказує, яка з них є законною.

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Нагадаємо, вчора о третій годині ночі було здійснено атаку на Керченський міст, який з'єднує окупований Росією Крим із територією РФ. За даними джерел, удар був спільною спецоперацією Служби безпеки і Військово-морських сил, а міст атакували за допомогою надводних дронів. Російські ЗМІ писали, що дронів було два. Унаслідок їхньої атаки накренився один із прольотів мосту. Автомобільний рух мостом закрито. Також припинила функціонувати поромна переправа між Керчю та РФ.

Також учора прессекретар президента РФ Путіна Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Причиною розриву домовленості він назвав те, що "не виконана частина угоди, яка стосується Росії".

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