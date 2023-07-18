На півдні Україна продовжує атаку принаймні на двох напрямках, − британська розвідка

Протягом останнього тижня бої тривали на багатьох ділянках фронту в Україні.

Протягом останнього тижня бої тривали на багатьох ділянках фронту в Україні, причому обидві сторони досягли незначних успіхів на різних ділянках.

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії.

“На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси на захід від Кремінної. Україна продовжує докладати значних зусиль навколо контрольованого Росією Бахмута”, − йдеться у повідомленні.

Тут російські сили, ймовірно, слабкі, але поки що тримаються. Далі на південь у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські сили продовжують спроби локальних штурмів, але безрезультатно.

На півдні Україна продовжує атаку принаймні на двох напрямках, але навряд чи ще встигла прорватися до основних оборонних рубежів Росії.

“У цьому районі Росія, ймовірно, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти свою критичну здатність вогню непрямим наведенням”, − додали британці.

У Херсонській області Україна утримує невеликий плацдарм на лівому березі річки Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту, що є додатковим викликом для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/y0aBnduf3I



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R14GoWwRdg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 18, 2023

Нагадаємо, речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, просунулися на відстань понад кілометр.