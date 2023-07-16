ЗСУ на Бердянському напрямку просунулися на понад один кілометр

На Мелітопольському напрямку ситуація без змін.

Українські військові мають успіхи на Бердянському напрямку, просунулися на відстань понад кілометр.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"На Мелітопольському напрямку ситуація без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування у глибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту", - сказав він.

Українські підрозділи закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та продовжують виконувати вогневі задачі.

Також Шершень додав, що окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. За добу росіяни здійснили 22 атаки, найбільше, 15 атак - у районі Мар'їнки.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Микільського Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.