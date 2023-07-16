ППО захищає насамперед міста і об’єкти критичної інфраструктури, - Ігнат

Українська система ППО розставлена так, щоб захищати насамперед міста і важливі об’єкти критичної і військової інфраструктури.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат, повідомляє Укрінформ.

За його словами, територія України дуже велика, і неможливо наявними засобами ППО покрити всю територію.

“Якщо розставити системи ППО у більше кільце, вони будуть стояти далі і не зможуть перехопити цілі. Це стосується не лише міст, але і об’єктів критичної та військової інфраструктури. Тобто ППО розставлено таким чином, щоб захищати локально територію України на тих напрямках, які визначило вище військове керівництво держави. Якщо кільце ППО збільшити, то будуть прогалини, і ракети та дрони зможуть пролітати по місту”, - сказав він.

Тому поза містами і важливими об’єктами засоби ураження збивають мобільні вогневі групи і винищувальна авіація.

Нагадаємо, що у Сумській області українські військові засобами протиповітряної оборони збили два ворожих безпілотники.