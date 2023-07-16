На Харківщині трактор наїхав на міну

Тракториста госпіталізовано до лікарні у Балаклії.

На околиці селища Андріївка Харківської області під час сільськогосподарських робіт трактор підірвався на протитанковій міні, водій зазнав поранень.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

“16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт”, - ідеться в повідомленні.

На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС і правоохоронці. Остаточні обставини встановлюються.

Нагадаємо, що 14 липня у Конотопському районі Сумської області тракторист наїхав на міну та отримав поранення.