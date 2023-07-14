На Сумщині тракторист підірвався на міні

Під час роботи тракторист проігнорував знак “Обережно міни”.

У Конотопському районі Сумської області тракторист наїхав на міну та отримав поранення.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Неподалік від одного з сіл 46-річний працівник аграрного підприємства оприскував пшеницю та проігнорував знак “Обережно міни”. Через це він заїхав у заборонену зону і натрапив на вибухонебезпечний предмет.

В результаті підриву сільськогосподарська техніка була пошкоджена, а тракторист легко травмований.

Нагадаємо, 12 липня на території Балаклійської громади Харківської області на вибуховому предметі підірвався тракторист. Водій трактора “МТЗ” здійснював скошування трави на узбіччі та наїхав на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував.