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На Харківщині затримали організаторів незаконної схеми з переправленя чоловіків за кордон

Ціна питання становила 5 тис. доларів.

На Харківщині затримали організаторів незаконної схеми з переправленя чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Правоохоронці затримали у Харківській області організаторів незаконної схеми, які видавали чоловікам волонтерські документи для перетину кордону.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Засновник благодійної організації обіцяв за 5 тисяч доларів повпливати на посадових осіб державних органів щодо внесення відомостей про “клієнта” до спеціальної електронної бази для безперешкодного перетину державного кордону України в період воєнного стану”, - розповіли в поліції.

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Зазначається, що підставою для цього мав стати укладений договір між благодійною організацією та “клієнтом” про надання волонтерської допомоги. Після цього видавався наказ про початок виконання обов’язків волонтера і видавалось відповідне посвідчення. 

При цьому директор іншої благодійної організації надавав допомогу.

Керівників двох благодійних організацій затримали під час отримання 2 тис. доларів. Раніше було задокументовано факт одержання ще 1 тис. доларів.

Затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили колишнього службовця АТ "Мотор Січ", який організував та сприяв незаконному переправленню громадян через державний кордон України.

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