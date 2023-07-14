Рада схвалила створення у Межигір’ї парку-пам’ятки

Верховна Рада схвалила законопроєкт щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" (резиденція експрезидента Віктора Януковича).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його даними, урядовий законопроект № 9354 підтримав 241 депутат.

Законом передбачено створення на території Вишгородського району Київської області парку "Межигір’я" загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування. За вхід до урядової резиденції братимуть гроші.

Утворення спеціальної адміністрації парку передбачається у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Нагадаємо, 3 березня 2023 року Кабінет міністрів передав Фонду державного майна в управління низку конфіскованих активів Віктора Януковича.

У 2021 році НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою Януковича та його сина Олександра щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я". За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно арештував експрезидента Януковича у цій справі.