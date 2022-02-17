У “Межигір’ї” створять парк-пам'ятку

На території урядової резиденції “Межигір’я” створять парк, який стане пам’яткою садово-паркового мистецтва. Таке рішення схвалив Кабінет Міністрів України, пише “Урядовий портал”.

Уряд доручив низці відомств, зокрема, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерству юстиції, Фонду державного майна, Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, Київській обласній державній адміністрації та НАБУ провести нараду щодо створення парку.

За результатами наради відомства підготують інформацію щодо правового статусу будівель та споруд, які є на території резиденції та пропозиції щодо їх подальшого функціонування.

А також – інформацію щодо правового статусу земельних ділянок у “Межигір’ї” та пропозиції зі врегулювання питань із землевласниками та землекористувачами щодо створення парку.

“Також підготувати інформацію щодо можливості створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, враховуючи відкриті кримінальні провадження. За результатами наради подати Кабінету Міністрів України узгоджений план дій”, – зазначили в уряді.

У Кабміні нагадали, що у квітні 1955 року постановою Ради Міністрів Української РСР було створено дачне господарство “Пуща-Водиця”, яке починаючи з 1964 року функціонувало як будинок відпочинку “Пуща-Водиця” урочища «Межигір’я». Резиденція “Межигір’я” була державною урядовою резиденцією, яка використовувалась для офіційних зустрічей. Вона належала до сфери відання Державного управління справами.

Наразі “Межигір’я” передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, торік у грудні НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я".

За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

У випадку визнання вини, їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно арештував експрезидента Віктора Януковича у цій справі.