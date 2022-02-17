Британія та США зафіксували перекидання нових військ РФ до кордонів України

У бік України рухається додаткова бронетехніка, гелікоптери, також був помічений польовий шпиталь.

Британська розвідка зафіксувала, що до кордонів України з Росії рухається додаткова бронетехніка, гелікоптери та польовий госпіталь. Також США заявляють про перекидання до кордону ще 7 тис. російських солдатів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Голова військової розвідки Великобританії Джим Хокенхалл та неназваний високопосадовець у Білому домі заявили, що незважаючи на заяви Москви про відведення військ від українських кордонів, Росія продовжує нарощувати військові сили в регіоні.

"Ми не побачили доказів, що Росія відвела свої війська від кордонів України", - наголосив Хокенхалл. Навпаки, за даними британської розвідки, у бік України рухається додаткова бронетехніка, гелікоптери, також був помічений польовий шпиталь.

"Росія має військові потужності для того, щоб здійснити вторгнення в Україну", - вважає Хокенхалл.

За даними американського джерела, Кремль перекинув до українського кордону ще до 7 тис. солдатів. Заяви російської влади про відведення частини військ представник Білого дому назвав "хибними". Він також запевнив, що Росія може "у будь-який момент" розпочати операцію, яка стане приводом для вторгнення в Україну.

"Росія стверджує, що хоче знайти дипломатичне рішення, але її дії говорять про протилежне", - наголосили у Білому домі.

Раніше про те, що Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну за допомогою необґрунтованих тверджень про "геноцид" та "масові поховання" на Донбасі, заявив і офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Так, президент РФ Володимир Путін після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид". Після цього Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі".

Нагадаємо, в останні місяці на Заході фіксують створення потужного російського військового угруповання на різних ділянках українського кордону та заявляють про загрозу вторгнення в Україну. Кремль плани військової агресії заперечує.

15 лютого Міноборони РФ після багатотижневого періоду напруженості оголосило початок відведення військ від українського кордону. Проте західні країни та НАТО заявляють, що поки що не побачили жодних ознак припинення військової активності Росії. Президент США Джо Байден під час пресконференції у Білому домі зазначив, що Штати не мають підтвердження відведення російських військ від українського кордону. За його словами, американська розвідка повідомляє, що російські збройні формування залишаються на своїх позиціях.