Росія не виконує Мінські домовленості і продовжує підривати суверенітет України, – Голова Мюнхенської безпекової конференції

Звернення Держдуми Росії до Володимира Путіна щодо визнання «ЛДНР» є одним з варіантів, який намагається розіграти російська влада.

Про це заявив новообраний Голова Мюнхенської безпекової конференції, Постійний представник Німеччини при ООН у 2017-21 роках, дипломатичний радник Федерального канцлера Німеччини у 2005-17 роках Крістоф Гойсґен під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Ви знаєте, говорять про те, що парламент вільний, він мусить робити все, що він хоче. Але коли ми таке чуємо, ми можемо просто посміятися. Може, це один із тих варіантів, з яким він намагається пограти. Тобто, він намагається зробити те саме з Луганськом і Донецьком, що він зробив з Абхазією і Осетією. Я думаю, що це одна з його можливостей», – сказав Гойсґен.

Він наголосив, що це не відповідає Мінським домовленостям, які Москва і так не виконує.

«Що говорить Путін? Він говорить, що Київ нічого не зробив по «Мінську». Але це його наратив. Треба починати з того, не що Київ не зробив із «Мінськом», а треба починати з самого початку. Я був у Мінську, коли ми говорили про те, щоби припинити вогонь. Вони (Росія) продовжували вогонь ще три дні в Дебальцевому. І вони не відтягнули свої важкі озброєння. Вони не дозволяли Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ робити свою роботу. Це все входить в Мінські домовленості. Вони всьому цьому заважали», – наголосив Крістоф Гойсґен.

Голова Мюнхенської безпекової конференції також назвав порушенням Росією мінських домовленостей роздачу власних паспортів мешканцям окупованих територій.

«Те, що робить Путін, видаючи паспорти, – це також підриває самий дух Мінських домовленостей. Тобто, це підриває суверенність України, якщо ви роздаєте паспорти своєї країни. Ми мусимо зрозуміти, що Росія не імплементує Мінські домовленості», – резюмував він.