Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Кулеба нагадав про наслідки для Росії у разі визнання “ДНР” та “ЛНР”
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російські підрозділи біля України перемістилися на "позиції для атаки", – ЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Російських чиновників, наближених до Путіна, змушують здавати аналіз калу, – росЗМІ
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
FT "призначила" нового проросійського керівника України, а Sun назвала нову дату вторгнення
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР"
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
Хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, у роботі Приват24 та Ощадбанку збої
ГоловнаСуспільствоЖиття

З Рахова до Маріуполя вирушив Потяг єднання

Він провезе Державний Прапор України через 12 областей нашої держави.

Фото: ukrinform.ua

Сьогодні о 12:40 із Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької області вирушив Поїзд єднання.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Він провезе Державний Прапор України через 12 областей нашої держави, стяг підпишуть на всіх 15 зупинках.

З початкової станції поїзд вирушив під звучання Державного Гімна України, який зустріне поїзд і на кінцевий станції.Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту. 

Зокрема серед них: 

  • львів'янин Павло Шеремета – засновник Києво-Могилянської бізнес-школи та Школи управління УКУ, 
  • киянин Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла» та молодіжний посол UNICEF в Україні, 
  • уродженець Вінничини Павло Зібров – народний артист України, 
  • киянин Євген Хмара – композитор та піаніст-віртуоз, 
  • дніпрянка Ярослава Магучіх – олімпійська призерка зі стрибків у висоту.

Фото: ukrinform.ua
Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче.

Поїзд єднання 16 лютого робить зупинки на таких станціях: Кваси (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татарів-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 – 14:43), Івано-Франківськ (15:52 – 16:07), Львів (18:43 – 19:20).

17 лютого потяг робитиме зупинки на таких станціях: Біла Церква (02:15 – 02:17), Кам’янське (08:31 – 08:33), Дніпро (09:12 – 09:27), Запоріжжя (11:04 – 11:07), Комиш-Зоря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17). 

До Маріуполя він приїде о 17:26.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві тисячі людей вийшли на "Марш єдності", заявивши про готовність об'єднатися на тлі загрози загострення російської агресії.

Указом Президента України Володимира Зеленського 16 лютого 2022 року оголошено Днем єднання.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також