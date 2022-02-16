Він провезе Державний Прапор України через 12 областей нашої держави.

Фото: ukrinform.ua

Сьогодні о 12:40 із Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької області вирушив Поїзд єднання.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Він провезе Державний Прапор України через 12 областей нашої держави, стяг підпишуть на всіх 15 зупинках.

З початкової станції поїзд вирушив під звучання Державного Гімна України, який зустріне поїзд і на кінцевий станції.Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту.

Зокрема серед них:

львів'янин Павло Шеремета – засновник Києво-Могилянської бізнес-школи та Школи управління УКУ,

киянин Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла» та молодіжний посол UNICEF в Україні,

уродженець Вінничини Павло Зібров – народний артист України,

киянин Євген Хмара – композитор та піаніст-віртуоз,

дніпрянка Ярослава Магучіх – олімпійська призерка зі стрибків у висоту.

Фото: ukrinform.ua

Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче.

Поїзд єднання 16 лютого робить зупинки на таких станціях: Кваси (13:06 – 13:08), Ясиня (13:23 – 13:25), Ворохта (14:00 – 14:02), Татарів-Буковель (14:13 – 14:15), Яремче (14:41 – 14:43), Івано-Франківськ (15:52 – 16:07), Львів (18:43 – 19:20).

17 лютого потяг робитиме зупинки на таких станціях: Біла Церква (02:15 – 02:17), Кам’янське (08:31 – 08:33), Дніпро (09:12 – 09:27), Запоріжжя (11:04 – 11:07), Комиш-Зоря (14:48 – 14:50), Волноваха (15:57 – 16:17).

До Маріуполя він приїде о 17:26.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві тисячі людей вийшли на "Марш єдності", заявивши про готовність об'єднатися на тлі загрози загострення російської агресії.

Указом Президента України Володимира Зеленського 16 лютого 2022 року оголошено Днем єднання.