У Львові підписали меморандум про відновлення євроколії до кордону з Польщею

У Львівській облдержадміністрації сьогодні, 15 лютого, підписали офіційний меморандум щодо відновлення євроколії між станцією Рава-Руська та державним кордоном з Польщею. Підписи під документом поставили голова Львівської ОДА Максим Козицький, члени правління "Укрзалізниці" та голови Рава-Руської та Добросинсько-Магерівської територіальних громад.

Фото: loda.gov.ua

Як повідомляє пресслужба Львівської ОДА, йдеться про відновлення євроколії на відрізку Гребенне – Рава-Руська.

За словами голови ОДА Максима Козицького, загальний проєкт передбачає будівництво євроколії між Варшавою та Києвом через Львів. Першим його етапом має стати прокладання нового 8-кілометрового відрізка вузькоколійки між Рава-Руською і Держкордоном. Також йдеться про реконструкцію залізничного вокзалу у м. Рава-Руська з можливістю проводити митний контроль.

"Ініціатива належить нам, Львівщині. Почати плануємо вже – з виготовлення ПКД за кошти громад та області. Це коштуватиме 4 мільйони гривень. На нього за 6 років анонсували скерувати з держбюджету 200 млрд гривень", – наголосив очільник області.

Загалом проєкт має стати частиною президентської програми "Велике будівництво" у напрямі оновлення "Укрзалізниці". Виготовити проєктно-кошторисну документацію мають цього року.

Шлях через прикордонний перехід Гребенне – Рава-Руська є найкоротшим та найзручнішим залізничним сполученням (339 км) між Варшавою та Львовом.

Ширина теперішньої залізничної колії між ст. Львів та ст. Рава-Руська становить 1520 мм, тоді як ширина колії на дільниці Рава-Руська – Гребенне – Варшава – 1435 мм. Через необхідно перестановляти візки рухомого складу або ж пересаджувати пасажирів тощо.

На сьогодні з Варшави до прикордонного переходу Гребенне курсують поїзди колією європейського стандарту. Від держкордону до станції Рава-Руська також є євроколія, яка з 2005 року не експлуатується і перебуває у незадовільному стані.