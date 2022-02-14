Думка експертів: "Приватизація "Президент-готелю" назріла і дозволить залучити інвестиції"

Приватизація чотиризіркового "Президент-Готелю" у Києві є необхідним кроком для подальшого розвитку підприємства. Передача непрофільних державних активів приватним власникам сприяє залученню інвестицій, створенню робочих місць, а також розвитку економіки. Таку думку висловили експерти у матеріалі для РБК-Україна.

“Для “Президент-готелю” приватизація – це необхідність. З кожним роком стан готелю погіршується. Він стає менш привабливим як для туристів, так і для потенційних інвесторів. Ефективний власник забезпечить реновацію та якісне управління комплексом, налагодить бізнес та створить нові робочі місця. А держава на прозорому аукціоні отримає за готель ринкову ціну та роками буде забезпечена податками завдяки роботі бізнесу”, - вважають у Фонді держмайна.

У компанії Concorde Capital зазначають, що для підтримки “Президент-Готелю” у робочому стані інвестиції мають становити близько 500 мільйонів гривень. Ці кошти дозволять залучити нових клієнтів, а також суттєво покращити рівень обслуговування.

“Приватний інвестор буде зацікавлений у залученні до готелю постояльців. Отже, ми побачимо як покращиться сервіс, зовнішній вигляд і комфорт комплексу. Це додатковий плюс у розвиток міського середовища та бізнесу у столиці”, - наголосив генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

Експерти зазначають, що держава не має потреби керувати тими об'єктами, які показують успішні результати роботи в приватному секторі.

“Навіщо державі володіти готелем? Якщо ринок може впоратися з певною функцією, то державі не слід її виконувати. На ринку є багато приватних готелів, які успішно конкурують між собою — отже, державі немає сенсу займатися бізнесом. На сьогоднішній день потреби у державному готелі немає”, — вважає Андрій Бойцун, експерт із корпоративного управління держпідприємств та приватизації. Нагадаємо, "Президент-Готель" - державний чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс у діловому кварталі Києва. У 2009 році Державне управління справами передало "Президент-Готель" у довгострокову оренду до 2034 року. ПрАТ "Президент-Готель" входить до переліку об'єктів великої приватизації.