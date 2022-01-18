Київський "Електронмаш" виставили на повторний аукціон

У листопаді завод продали за 970 млн грн, але переможець аукціону відмовився підписувати договір із ФДМУ.

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Електронмаш" на Кільцевій дорозі в Києві виставили на повторний аукціон з приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

"Київський «Електронмаш» виставлено на повторний аукціон з приватизації. Онлайн-аукціон має відбутися 27 січня, переможець котрого отримає нерухомість Електронмашу, зокрема корпуси заводу, склади, котельні, їдальню, а також базу відпочинку на Чернігівщині. Стартова ціна об'єкту приватизації складає 65,6 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У ФДМ нагадали, що свого часу завод був лідером з виробництва електронно-обчислювальних машин, проте сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни і занедбана територія на околиці Києва. Єдиний спосіб надати "друге дихання" цьому активу – його приватизація.

Як повідомляли, 12 листопада 2021 року ФДМУ продав завод "Електронмаш" за 970 млн грн. В аукціоні взяли участь 22 учасники. Стартова ціна тоді становила 67 млн грн.

Проте переможець аукціону – маловідома київська компанія "Лортен Груп" відмовилася підписувати договір із Фондом про купівлю заводу.