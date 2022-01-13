ДБР повідомило про арешт 100% акцій заводу "Більшовик"

Розслідують можливе зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації заводу.

Державне бюро розслідувань повідомило про арешт 100% акцій приватизованого наприкінці 2021 року київського заводу "Більшовик".

Кримінальне провадження розпочато щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації.

"Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам", – сказано повідомленні пресслужби відомства.

Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. "Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки", – вважають у ДБР.

Тож 11 січня 2022 року слідчий суддя, за клопотанням сторони обвинувачення, наклав арешт на 100% статутного капіталу Першого київського машинобудівного заводу з метою збереження вказаного речового доказу.

"Кримінальне провадження розпочато з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", – повідомляють у ДБР.

Нагадаємо, що 27 жовтня ФДМ провів перший з часів "Криворіжсталі" аукціон великої приватизації. На ньому було продано 100% акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Переможцем торгів, у яких взяли участь три компанії, стало ТОВ "Дженерал Комерс" з ціною 1,429 млрд гривень (на 2% більшою від стартової вартості). Новими власниками підприємства з ділянкою площею 35 га неподалік від ст. м. Шулявська стали Олексій Баранов, Василь Хмельницький та Андрій Іванов.

Через кілька тижнів після аукціону голова ФДМ Сенниченко подав у відставку.

На початку грудня Сенниченко повідомив, що 1,4 млрд гривень за приватизацію колишнього "Більшовика" надійшли до бюджету.

29 грудня після розгляду повторної заяви Антимонопольний комітет надав ТОВ "Дженерал Комерс" дозвіл на придбання АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") у Києві.

Заснований в 1882 році, "Перший київський машинобудівний завод" випускає обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Головним активом підприємства є промисловий квартал на київській Шулявці. В структуру ПКМЗ входить низка дочірніх підприємств, зокрема у місті Жашківка, бази відпочинку в Чернігівській та Одеській областях.

Зараз підприємство напівзруйноване, більшість цехів давно простоюють, а обладнання в тих, котрі досі працюють, зношене на 80%.