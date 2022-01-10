У 2021 році приватизація в Україні принесла рекордні 5,1 млрд гривень, - ФДМ

У 2021 році кампанія з приватизації державного майна принесла державному бюджету України загалом 5,1 млрд грн. Надходження від приватизації за період 2020-21 рр. сумарно перевищили показники попередніх 7 років та становлять 7,35 млрд грн.

Про це заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

“В 2021 році Україна отримала рекордні 5,1 млрд грн від приватизації! Це більше ніж в будь-якому році за останнє десятиріччя.

Факти та цифри річ вперта і вони демонструють прорив в роботі Фонду за останні два роки. Наша команда забезпечила надходжень до держбюджету лише від приватизації 7,35 млрд грн. Це більше ніж сукупно за сім попередніх років!”, — зазначив Сенниченко.

На думку очільника ФДМУ, успішності аукціонів приватизації сприяв принцип «усі знають усе», що передбачає максимальну відкритість, зрозумілість та прозорість приватизаційних процесів. Середня кількість учасників на торгах зросла з 2 до 5, а середнє зростання ціни складає 150%.

У Фонді держмайна переконані, що успішна реалізація кампанії з приватизації у 2022 році отребує проактивної позиції органів державної влади.

“Щодо перспектив на 2022 рік, то є усі підстави для оптимізму. Але щоб приватизація рухалася вперед, потрібно виконати дві умови:

- Верховній раді ухвалити напрацьовані нами законодавчі зміни;

- Уряду - забезпечити передачу нестратегічних активів на приватизацію.

Цим ми додатково захистимо права інвесторів в умовах недореформованої правоохоронної та судової систем. А також поповнимо інвестменю у вигляді нестратегічних та непрофільних активів, для яких держава мусить знайти нових ефективних власників”, — підсумовує Дмитро Сенниченко.

Нагадаємо, до переліку об'єктів кампанії з приватизації державного майна у 2022 році входять 20 активів ДП “Укрспирт” та концерну “Укрспирт”, 15 експертно-технічних центрів “Держпраці”, 6 колишніх пенітенціарних установ Мін’юсту, 2 агропромислових комплекси, 2 об’єкти виноробної галузі та 3 єдиних майнових комплекси морських портів в Білгород-Дністровському, Скадовську та Усть-Дунайську.