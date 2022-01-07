New York Times купує спортивний сайт Athletic за $550 млн

Компанія The New York Times, яка випускає однойменну газету, оголосила про придбання спортивного сайту Athletic.

Про це повідомляється на сайті NYT.

"Угода наближає Times, яка має понад вісім мільйонів передплатників, до своєї мети – 10 мільйонів підписок до 2025 року. Крім того, газета запропонує своїй аудиторії більш глибоке висвітлення понад 200 професійних команд у Північній Америці, Великобританії й Європі, за якими уважно стежать журналісти Athletic", - сказано в публікації.

Після завершення угоди Athletic буде працювати окремо від New York Times та її спортивного відділу, а обидва засновники (Алекс Мазер і Адам Гансман) залишаться в керівництві видання. Видавцем стане топменеджер Times Девід Перпіч.

Про те, що Athletic шукає покупця чи інвестора, було відомо вже кілька місяців. Серед можливих кандидатів на його придбання називали також видання Axios і букмекерську контору DraftKings.

Станом на осінь 2021 року у Athletic було 1,2 млн платних підписників, але прибутку видання не приносило.