Новозбудована об'їзна вивела за межі Дніпра до 20 тисяч автомобілів на добу, – ОДА

Перша в історії Дніпра об'їзна дорога протяжністю 7 км, побудована в межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», суттєво розвантажила вулиці міста від транзитного транспорту, насамперед великогабаритного.



Південний обхід розрахований на 20 тисяч автомобілів на добу, і сьогодні, через кілька тижнів після введення в експлуатацію, цією дорогою користуються вже не лише фури, що прямують у Запоріжжя, а й багато місцевих автомобілістів, розповіли у Дніпропетровській ОДА.

«Від якості доріг залежить життя населених пунктів, добробут і безпека мешканців. На Південний обхід дніпряни чекали давно. Нині першою об’їзною обласного центру вже користуються і водії транзитного транспорту, і місцеві», – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

За рахунок перенаправлення транспортних потоків, що прямують Південним мостом у напрямку Запоріжжя, розвантажилися, насамперед, вулиці Яснополянська та Космічна. Полегшилося також сполучення з аеропортом. Для цього на перетині з вулицею Аеропортівською було побудовано дворівневу розв'язку, що розділяє транзитний та місцевий транспорт.

Від будівництва об'їзної виграли також мешканці вулиці Мільмана. Тут були облаштовані пішохідний перехід та тротуари, а також під'їзди до місцевих гаражів.

Південний обхід також полегшив автомобільне сполучення з прилеглими населеними пунктами. Зокрема, час у дорозі до Новоолександрівки скоротився на 15 хвилин.

Південний обхід є трасою 1-ї категорії з чотирма смугами руху, по дві в кожному напрямку, та розмежувальною зоною між потоками.

У Дніпрі за програмою «Велике будівництво» вже розпочалося будівництво Північного обходу.

Нагадаємо, у 2020 році в межах програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» в Україні було відремонтовано та збудовано 6 500 км доріг державного та місцевого значення. Минулого року протяжність оновлених доріг збільшилася ще на понад 7 000 км.