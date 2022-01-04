"Дія" попереджатиме про перевірку кредитної історії банками

Це працюватиме за умовчанням, оновлювати застосунок не потрібно.

У додатку державних послуг "Дія" запустили нову послугу - тепер користувачам надходитимуть сповіщення про кредити чи перевірку банками їхньої кредитної історії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні запускаємо у "Дії" важливу функцію push-повідомлення про кредити чи перевірку кредитної історії", - написав він.

Відтепер, коли банк перевірятиме кредитну історію або відкриватиме новий рахунок - у "Дії" одразу відображатиметься push-повідомлення.

Це вже працює за умовчанням, оновлювати "Дію" не потрібно.

"Якщо в "Дію" надійде сповіщення про новий кредит, який ви не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. Крім цього, якщо побачите сповіщення про те, що хтось перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше в "Дії" з'явилась можливість оформити субсидію і подати заяву на перерахунок пенсії. На початку листопада минулого року Верховна Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат. Після цього Мінцифри запустила в "Дії" послугу зміни місця проживання, поки що вона знаходиться в режимі бета-тестування.