Угоди про промисловий безвіз із Євросоюзом в 2022 році не буде, – віцепремʼєрка Стефанішина

У цьому році планують тільки почати офіційні переговори.

Україна та Євросоюз не будуть в 2022 році укладати угоду щодо промислового безвізу. Про це в інтервʼю "Інтерфакс-Україна" повідомила віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Ні. Я пропоную повернутися до цього питання ближче до літа 2022 року, тоді я зможу назвати конкретні дати", – сказала вона у відповідь на запитання, чи укладе Україна угоду про "промисловий безвіз" на наступному саміті Україна-ЄС у 2022 році.

Влітку цього року завершать роботу місії, які оцінюють готовність України до цієї угоди. Після цього уряд зможе ініціювати офіційні переговори.

"Але перш ніж завершиться ця оцінка і будуть представлені рекомендації, процес офіційних переговорів ми не зможемо ініціювати. КРІ, який би я встановлювала на 2022 рік, – це початок офіційних переговорів. Вони можуть бути дуже швидкими, якщо вдасться побудувати політичний консенсус у Єврокомісії щодо цієї угоди", – заявила віцепрем'єрка.

На уточнювальне запитання, чи допускає вона можливість укладання угоди 2022 року, Стефанішина відповіла негативно.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне підписти угоду щодо промислового безвізу на наступному саміті з Євросоюзом в 2022 році.

Угода про промисловий безвіз (АСАА) дозволить виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника. Можливість цього передбачена в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Передусім АССА хочуть поширити на машинобудування, потім – на інші галузі виробництва.