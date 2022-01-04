Німецький партнер "Газпрому" очікує на схвалення "Північного потоку - 2" в середині року

Інвестор проєкту вважає, що його зрив становить ризик для постачання газу до Європи.

Німецька компанія Uniper, яка є одним із європейських партнерів "Газпрому" в проєкті "Північний потік - 2", розраховує на сертифікацію газопроводу в середині 2022 року.

Про це в інтерв'ю Rheinische Post сказав гендиректор компанії Клаус-Дітер Маубах. За його словами, зрив проєкту становить ризик для постачання газу до Європи.

"Я не бачу тут жодного політичного впливу, Федеральне агентство з мереж проводить заплановану перевірку. Це може статися в середині 2022 року. "Північний потік-2" має велике значення", - сказав він.

Водночас Маубах наголосив на наявності політичних ризиків для проєкту. "У разі загострення конфлікту між Росією та Україною газопровід може стати об'єктом санкцій США. Тут потрібна дипломатія на найвищому рівні", - заявив він.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року німецьке мережеве агентство Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік - 2", але вже у листопаді процес призупинили на невизначений термін. Це пов'язано із тим, що компанія Nord Stream 2 AG має швейцарську реєстрацію, тоді як оператором газогону має бути німецька юридична особа.

Nord Stream 2 AG - проєктна компанія, створена для планування, будівництва та подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік - 2". Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Цуг, Швейцарія. Засновником Nord Stream 2 AG є Gazprom international projects LLC, дочірня компанія ПАТ "Газпром".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

За правилами газової директиви ЄС, половина пропускної потужності "Північного потоку - 2" має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Втім, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, навіть якщо газопровід буде працювати не на повну потужність, він може скоротити транзит через Україну до критично низького рівня 18 млрд кубометрів газу.