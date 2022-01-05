​Sony вирішила створити компанію з виробництва електромобілів

Японська корпорація оголосила про вихід на новий для себе ринок.

Японська корпорація Sony вирішила створити новий підрозділ, який буде займатися розробкою та виробництвом електромобілів. Нова компанія почне роботу весною 2022 року.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Перший прототип електромобіля Sony - седан VISION-S 01 - уже проходить випробування на дорогах загального користування, а на виставці CES 2022 у Лас-Вегасі, яка відкрилась компанія продемонструвала прототип позашляховика VISION-S 02 власної розробки.

Фото: sony.com

Фото: sony.com

Для подальшого прискорення та розробки нових пропозицій з удосконалення, Sony вирішила заснувати окрему компанію Sony Mobility Inc., за допомогою якої корпорація має намір вивчити вихід на ринок електромобілів.

"Нова компанія прагнутиме якнайкраще використати технології штучного інтелекту та робототехніки, допомагатиме створити світ, у якому кожен зможе жити в гармонії з роботами", - сказано в пресрелізі.

Нагадаємо, що у листопаді 2021 року в рамках кліматичної конференції COP26 більше 30 країн світу та провідні автомобільні виробники домовились до 2040 року повністю відмовитись від продажу транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

За прогнозом Electric Vehicle Outlook 2020, до цього часу 58% всіх проданих автомобілів у світі будуть електричними.