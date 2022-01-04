Україна увійшла до п’ятірки країн Європи з відновлення авіатрафіку

Серед країн, що входять до Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol), найбільше відновлення трафіку у 2021 році порівняно з 2019 роком продемонстрували Албанія (-8% порівняно з 2019 роком), Боснія та Герцеговина (-20%), Вірменія (-22%), Україна ( -26%) та Греція (-27%).
Про це повідомив генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан.
Найповільніше авіаційна галузь відновлювалася у Великій Британії – вона втратила понад 1,3 мільйона рейсів, або 62% трафіку. На 1 млн рейсів менше було виконано в Німеччині (-50%), на 0,7 млн – в Іспанії (-44%) і Франції (-42%), на 0,6 млн рейсів менше, або -47% – в Італії.
2021 saw a huge range in traffic drops vs 2019 - from Albania 🇦🇱 (-8%) to Ireland 🇮🇪 (62%). UK 🇬🇧 lost over 1.3 million flights. See our Think Paper review of the year https://t.co/KJDeNl52tL@Transport_EU @ECACceac @IATA @A4Europe @ACI_EUROPE @CANSOEurope @eraaorg @EBAAorg pic.twitter.com/Xdeo887qgf— Eamonn Brennan (@eurocontrolDG) January 2, 2022
Першого понеділка 2022 року Євроконтроль зафіксував 21 628 польотів на території, яку обслуговують члени цієї організації. Цей показник на 20,1% нижчий за 2019 рік, але на 87% вищий за результат 2021 року.
Нагадаємо, на початку пандемії, у квітні 2020 року тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українській авіації після карантину знадобиться два роки на відновлення трафіку.
У листопаді 2020-го у Євроконтролі спрогнозували, що за найоптимістичнішого сценарію трафік відновиться на 92% від показників 2019 року лише в 2024 році.