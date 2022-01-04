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Україна увійшла до п’ятірки країн Європи з відновлення авіатрафіку

Найповільніше авіаційна галузь відновлювалася у Великій Британії.

Україна увійшла до п’ятірки країн Європи з відновлення авіатрафіку
Фото: airlife-club.com

Серед країн, що входять до Європейської організації з безпеки повітряної навігації (Eurocontrol), найбільше відновлення трафіку у 2021 році порівняно з 2019 роком продемонстрували Албанія (-8% порівняно з 2019 роком), Боснія та Герцеговина (-20%), Вірменія (-22%), Україна ( -26%) та Греція (-27%).

Про це повідомив генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан.

Найповільніше авіаційна галузь відновлювалася у Великій Британії – вона втратила понад 1,3 мільйона рейсів, або 62% трафіку. На 1 млн рейсів менше було виконано в Німеччині (-50%), на 0,7 млн – в Іспанії (-44%) і Франції (-42%), на 0,6 млн рейсів менше, або -47% – в Італії.

Першого понеділка 2022 року Євроконтроль зафіксував 21 628 польотів на території, яку обслуговують члени цієї організації. Цей показник на 20,1% нижчий за 2019 рік, але на 87% вищий за результат 2021 року.

Нагадаємо, на початку пандемії, у квітні 2020 року тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українській авіації після карантину знадобиться два роки на відновлення трафіку.

У листопаді 2020-го у Євроконтролі спрогнозували, що за найоптимістичнішого сценарію трафік відновиться на 92% від показників 2019 року лише в 2024 році.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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