Chrysler до 2028 року повністю перейде на виробництво електрокарів

Американський автовиробник Chrysler вирішив до 2028 року повністю перейти на виробництво електрокарів. Про це повідомила Крістін Ф'юелл, яка очолює марку Chrysler з 2021 року, пише Reuters.

На виставці CES 2022, яка починається у Лас-Вегасі в середу, 5 січня, компанія представить перший електричний концепткар Airflow. У 2025 році Chrysler планує випустити на ринок перші серійні електричні автомобілі, і вже через три роки все портфоліо компанії буде складатися виключно з електрокарів, в тому числі - вантажних.

"У період з 2025 до 2028 року ми повністю трансформуємо портфоліо Chrysler", - пообіцяла Ф'юелл.

У 2021 році Chrysler продав у США близько 115 тисяч автомобілів, переважно седанів 300 і мінівенів Pacifica, але за останні 15 років продажі цієї марки скоротилися на 80%.

За непідтвердженими даними аналітичної фірми AutoForecast Solutions, компанія припинить виробництво своєї найпопулярнішої моделі - седану 300 - у грудні 2023 року.

Chrysler - це один із брендів автомобільної корпорації Stellantis, яку було створено в 2021 році шляхом об'єднання Fiat Chrysler та PSA. У липні 2021 року Stellantis заявила, що планує інвестувати понад 30 млрд євро у виробництво електромобілів.

Першим брендом корпорації, який планує стати повністю електричним, буде Alfa Romeo.

Загалом у Stellantis планують, що до 2030 року більше 70% її продажів у Європі та 40% у США припадатимуть на автомобілі з низьким рівнем викидів - електрокари або гібриди.