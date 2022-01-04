Фонд держмайна виставив на продаж Одеський завод шампанських вин

Підприємство знаходиться в оренді і не працює з 2018 року.

Фонд державного майна напередодні Нового року виставив на продаж єдиний майновий комплекс Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі. Підприємство знаходить в оренді ПрАТ "Одеський завод шампанських вин", але не працює з 2018 року.

Про це повідомила пресслужба ФДМ в вівторок, 4 січня.

"Тут у 1899 році почалася історія виробництва ігристого вина в Україні. Завод тоді зводили з просторими погребами для витримки 2 мільйонів пляшок вина, виробничим корпусом, допоміжними приміщеннями і красивою мурованою аркою, яка до сьогодні прикрашає в'їзд на територію заводу. Продукція підприємства чимало разів здобувала нагороди на національних і міжнародних конкурсах, першу – у далекому 1904 році. Проте, декілька разів виробництво вина на Одеському заводу доводилося припиняти, востаннє це трапилося у 2018 році. Відтоді держава не продукує вино на цьому підприємстві", - йдеться в повідомленні.

Новий інвестор зможе придбати завод 1 лютого. Його стартова ціна - 84,7 млн гривень.

Покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності - виробництво виноградних вин.

За даними аналітичної системи YouControl, орендар заводу ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" має відношення до групи Олексія Костусєва, який був міським головою Одеси у 2010-2013 роках. Він є батьком народного депутата Олексія Гончаренка, з яким не спілкується.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року ФДМ продав завод "Одесавинпром" фірмі "Каплор 7" за 235 млн гривень.