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В Україні знову зросла вартість біометричних паспортів

Це повʼязано зі здорожчанням сировини та матеріалів. 

З 1 січня 2022 в Україні підвищилася вартість біометричних закордонних паспортів і внутрішніх ID-карток. Це повʼязано з подорожчанням сировини та матеріалів.

Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років лишається безкоштовним, йдеться у повідомленні Державної міграційної служби.

Наступне оформлення, виконане до 20 робочих днів, коштує 372 гривні замість 363.

Якщо паспорт хочуть отримати у строк до 10 робочих днів, то вартість становитиме 498 грн замість 489. 

Закордонний паспорт, оформлений у термін до 20 днів, тепер коштує 733 грн замість 694. До 3-7 днів – 1085 замість 1046 гривень. 

Вартість біометричного закордонного паспорту та ID-картки
Фото: Державна міграційна служба
Вартість біометричного закордонного паспорту та ID-картки

"Громадяни України, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", – зазначили в міграційній службі.

Нагадаємо, що вартість біометричних паспортів змінювалася і торік. У 2020 внутрішній паспорт-картка коштував 354 гривні (виготовлення до 20 днів), закордонний із таким самим строком готовності – 682.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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