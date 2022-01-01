В Україні знову зросла вартість біометричних паспортів

Це повʼязано зі здорожчанням сировини та матеріалів.

З 1 січня 2022 в Україні підвищилася вартість біометричних закордонних паспортів і внутрішніх ID-карток. Це повʼязано з подорожчанням сировини та матеріалів.

Перше оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки при досягненні 14 років лишається безкоштовним, йдеться у повідомленні Державної міграційної служби.

Наступне оформлення, виконане до 20 робочих днів, коштує 372 гривні замість 363.

Якщо паспорт хочуть отримати у строк до 10 робочих днів, то вартість становитиме 498 грн замість 489.

Закордонний паспорт, оформлений у термін до 20 днів, тепер коштує 733 грн замість 694. До 3-7 днів – 1085 замість 1046 гривень.

Фото: Державна міграційна служба Вартість біометричного закордонного паспорту та ID-картки

"Громадяни України, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2021, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2021, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", – зазначили в міграційній службі.

Нагадаємо, що вартість біометричних паспортів змінювалася і торік. У 2020 внутрішній паспорт-картка коштував 354 гривні (виготовлення до 20 днів), закордонний із таким самим строком готовності – 682.