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Путін вирішив спростити отримання російського громадянства

Росія налаштувалась на продовження "паспортної агресії".

Путін вирішив спростити отримання російського громадянства
Фото: dan-news.info

Президент Росії Володимир Путін у середу, 29 грудня, запропонував Державній думі ухвалити новий закон про громадянство РФ, який спрощує його отримання для громадян колишнього СРСР.

Про це повідомляється на сайті Думи.

Законопроєкт передбачає скорочення кількості вимог більш ніж для 20 категорій осіб при прийнятті їх у громадянство Російської Федерації. Йдеться про осіб, які були громадянами колишнього СРСР, їхніми дітьми.

Спрощене набуття російського громадянства буде також стосуватися осіб, які мають у Росії близьких родичів - громадян Російської Федерації, в тому числі тих, які мають родичів "по прямій висхідній лінії", які постійно проживали на території, що відносилась до Російської імперії чи СРСР в межах нинішнього кордону РФ (з урахуванням окупованого українського Криму).

Російськими громадянами можуть бути визнані:

  • особи, які народилися на території Російської Федерації (території РРФСР) до 6 лютого 1992 р.;
  • особи, у яких хоча б один із батьків яких на день народження був громадянином колишнього СРСР і постійно проживав на території Російської Федерації (території РРФСР);
  • військовослужбовці, які склали присягу на вірність СРСР або Російської Федерації і проходили станом на 6 лютого 1992 р. службу у військових частинах, що перебували під юрисдикцією Російської Федерації і що розташовувалися на територіях інших держав.

Президент Росії зможе на власний розсуд (а не тільки з гуманітарною метою) визначати категорії осіб, які отримають право на спрощене отримання російського громадянство. Це стосуватиметься громадян Білорусі, України, Молдови і Казахстану.

Нагадаємо,  в квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окремих районів Донецької та Луганської областей отримати громадянство РФ за спрощеним порядком, а в липні розширив спрощену видачу паспортів на весь Донбас.

У травні він видав новий указ, що спрощує порядок отримання громадянства РФ для українців, які жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.

Міністерство закордонних справ України назвало такі дії Росії "паспортною агресією".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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