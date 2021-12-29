Генсек НАТО обговорив з главою МЗС Великобританії стягування Росією військ біля України

Він зазначив, що Північноатлантичний альянс відкритий до діалогу з Росією.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг у вівторок під час телефонної розмови з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс обговорив нарощування Росією військових сил біля України.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.

"Поговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс про нічим не провоковане і незрозуміле нарощування Росією (військової присутності - ред.) в Україні та навколо неї", - повідомив Столтенберг.

Він зазначив, що Північноатлантичний альянс відкритий до діалогу з Росією.

"Дії НАТО мають оборонний характер і пропорційні, і ми, як і раніше, відкриті до діалогу", - наголосив генсек НАТО.

Столтенберг також нагадав, що закликав у січні провести зустріч у рамках Ради НАТО-Росія.

Spoke with #UK Foreign Secretary @trussliz about Russia’s continued unprovoked & unexplained build-up in & around #Ukraine. #NATO’s actions are defensive & proportionate, and we remain open to dialogue. I have called for a meeting of the NATO-Russia Council in January. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 28, 2021

Раніше повідомляли, що Єнс Столтенберг вирішив скликати Раду НАТО-Росія 12 січня.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вимагає негайних гарантій нерозширення НАТО на схід, в тому числі на Україну. 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення Альянсу та вступу в нього України.

При цьому Путін відмовився давати гарантії ненападу Росії на Україну.

Він також заявив, що військово-технічна відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції Кремля у сфері безпеки може бути різною. За його словами, відповідні пропозиції підготують військові експерти.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про бажання України долучитись до консультацій з приводу цих гарантій.