Франція посилює карантин через збільшення випадків ковіду

Кількість людей на масових заходах буде обмеженою, а вживання їжі та напоїв у громадських місцях та транспорті – заборонене.

Уряд Франції посилює обмежувальні заходи у зв'язку з надзвичайно високим рівнем захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це було оголошено після засідань ради з санітарної безпеки та ради міністрів, повідомляє Еuronews.

25 грудня в країні було зафіксовано понад 104 тисячі нових випадків ковіду. Понад 16 тисяч людей перебувають у лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс та міністр охорони здоров'я Олів'є Веран також повідомили про скорочення терміну ревакцинації - з чотирьох місяців до трьох. QR-коди видаватимуться лише тим, хто зробив щеплення. При цьому посилюється покарання за підробку документів про вакцинацію.

Носіння масок у центрі міста стає обов'язковим. Кафе та бари обслуговуватимуть лише відвідувачів за столиками.

"Ми обмежуємо проведення концертів, де глядачі стоять. Вживання їжі та напоїв буде заборонене в кінотеатрах, театрах, спортивних залах та у громадському транспорті, включаючи поїздки на далекі відстані", – пояснив Кастекс.

На масових заходах у приміщеннях зможуть бути максимум 2 тис. осіб, на вулиці – максимум 5 тис.

"Переведення співробітників на віддалену роботу є обов'язковим. Я маю на увазі, що це обов'язково для всіх співробітників і всіх компаній, де є можливість працювати віддалено", – наголосив прем'єр.

Водночас уряд вирішив не запроваджувати комендантську годину на Новий рік. Нові обмеження також не стосуватимуться політичних зібрань у зв'язку з проведенням у квітні президентських виборів. Школи в країні відновлять роботу після канікул 3 січня, як було заплановано.

Нагадаємо, кілька днів тому у Франції на фоні стрімкого поширення "омікрону" кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу вперше перевищила 100 тисяч.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу омікрон виявили у 106 країнах. Як розповіли в організації, новий штам відрізняється швидким поширенням навіть у країнах з високою часткою вакцинованих.

Інформація про тяжкість захворювання при зараженні омікроном поки що обмежена, але в ПАР та Великобританії, які одними з перших зіткнулись з омікроном, все ще збільшується кількість госпіталізацій.

ВООЗ вважає, що це створює загрозу перевантаження системи охорони здоров'я. Організація оцінює ризик, пов'язаний з омікроном як "дуже високий".