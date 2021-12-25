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У Франції вперше виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу за добу

Омікрон-хвиля пандемії набирає обертів у Європі.

У Франції вперше виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу за добу
Фото: EPA/UPG

У Франції на фоні стрімкого поширення омікрону кількість зафіксованих випадків коронавірусу за добу вперше перевищила 100 тисяч.

На сайті французького агентства громадського здоров'я повідомляється, що за минулу добу в країні підтвердили 104 611 випадків COVID-19. Кількість нових випадків коронавірусу в країні б'є рекорди третій день підряд.

В понеділок президент Франції Еммануель Макрон та ключові члени уряду збираються на спеціальну нараду, на якій збираються ухвалити рішення про додаткові обмежувальні заходи. 

Третій день підряд рекорд з захворюваності фіксують в Італії. За даними тамтешнього МОЗу, добова кількість інфекцій виросла майже до 55 тисяч.

У Португалії омікрон уже став домінуючим штамом. За останніми даними, 61,5% випадків станом на 22 грудня були пов'язані з новим варіантом коронавірусу. Кількість випадків коронавірусу в цій країні вийшла на рівень січня, коли в Португалії була найгірша хвиля епідемії. Це відбувається попри те, що Португалія має один з найвищих рівнів вакцинації у світі.

Нагадаємо, раніше цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що штам коронавірусу омікрон виявили у 106 країнах. Як розповіли в організації, новий штам відрізняється швидким поширенням навіть у країнах з високою часткою вакцинованих.

Інформація про тяжкість захворювання при зараженні омікроном поки що обмежена, але в ПАР та Великобританії, які одними з перших зіткнулись з омікроном, все ще збільшується кількість госпіталізацій.

ВООЗ вважає, що це створює загрозу перевантаження системи охорони здоров'я. Організація оцінює ризик, пов'язаний з омікроном як "дуже високий".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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