“Помаранчевим” не є жодний регіон.

Станом на суботу, 25 грудня, у “червоній” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу залишаються лише дві області.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Це – Волинська та Запорізька області. Водночас епідемічні показники у них вже стабілізувалися.

“Помаранчевим” не є жодний регіон.

У “жовтій” зоні перебувають Київ і Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Нагадаємо, 7 грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська.

З 15 грудня з "червоної" зони вийшли Вінницька та Хмельницька області.