​У Вінницькій та Хмельницькій областях з 15 грудня скасовується "червоний" рівень епіднебезпеки

Місцеву владу закликали подбати про те, щоб темпи вакцинації не знижувалися.

У Вінницькій та Хмельницькій областях стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус, відтак з 15 грудня у цих регіонах скасовуються обмеження "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення було прийнято засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба міністерства розвидку громад та територій.

"Протягом останнього тижня показники захворюваності та госпіталізації у цих двох областях пішли на спад. Це дає змогу скасувати обмеження “червоного” рівня епіднебезпеки. Але прошу голів обласних адміністрацій та місцеву владу подбати про те, щоб темпи вакцинації не знижувалися. Це - важливо, адже ми мусимо бути готовими до потенційних наступних хвиль пандемії", - наголосив міністр Олексій Чернишов.

Учасники засідання також обговорили питання стану забезпечення людей якісною питною водою та схвалили План роботи Державної комісії ТЕБ та НС на наступний рік та План заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що незабаром Вінницька і Хмельницька області наступними вийдуть з "червоної" зони. МОЗ уже виніс це питання на розгляд держкомісії.

Вінницька область знаходиться в "червоній" зоні з 18 листопада, Хмельницька - з 30 жовтня.

7грудня з "червоної" зони вийшли Київ та вісім областей України: Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська. У "червоній" зоні залишають 10 регіонів України.