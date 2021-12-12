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До Києва привезли Вифлеємський Вогонь Миру

Щорічну передріздвяну традицію розповсюдження Вифлеємського вогню пластуни розпочали в Михайлівському соборі.

Фото: Макс Трєбухов
Українські пластуни привезли до Києва Вифлеємський Вогонь Миру. Першими запалити свічку змогли мешканці та гості столиці.

Як повідомляє кореспондент LB.ua з місця події, церемонія відбулася сьогодні ввечері у Михайлівському Золотоверхому соборі. Надалі пластуни передадуть Вифлеємський Вогонь Миру українцям у всіх областях. 13 грудня о 19.00 всі бажаючі зможуть отримати вогонь на своїх обласних вокзалах, включаючи Лисичанськ, Костянтинівку та Маріуполь на Сході. 

"Щороку, напередодні Різдва, скаути всього світу поширюють символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. Він є символом тепла, миру та злагоди, душевного спокою, любові до людей і до світу. Після відкритих передач, тисячі пластунів будуть поширювати вогонь по всій Україні - у лікарнях, церквах, сиротинцях, а також повезуть захисникам у зону бойових дій на Сході України", - повідомляють організатори заходу.

Окрім цього, відбудуться офіційні передачі у Верховній раді, Міністерстві оборони, КМДА та інших установах, сказано у повідомленні.

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов
Фото: Макс Трєбухов
Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Фото: Макс Трєбухов

Вифлеємський вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі австрійські скаути транспортують його літаком до Австрії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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