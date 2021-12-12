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У центрі Києва провалився асфальт, автомобільний рух змінено

Постраждалих та травмованих немає.

Фото з місця події
Фото: КМДА
Фото з місця події

Через аварію на водопроводі на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка у Києві провалився асфальт. У зв’язку з цим автомобільний рух у напрямку вулиці Хрещатик перекрито, змінено маршрути громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка утворився провал асфальтного покриття. Постраждалих та травмованих немає. Рух усіма смугами бульвару у напрямку вулиці Хрещатик перекрито", - йдеться у повідомленні.

Працівники дорожньої служби огородили місце провалу — фахівці ПрАТ «АК «Київодоканал» вже приступили до ліквідації пошкодження. Завершити роботи планують до ранку понеділка.

У зв’язку з обмеженням тимчасово змінили й маршрути громадського транспорту.

Затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів 114, 118 на бульварі Шевченка, 3 з причини провалу асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста.

Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул. Терещенківської.

Рух автобусів № 114, 118 організовано через вул. Пушкінську.

Нагадаємо, у жовтні на проспекті Алішера Навої У Києві провалився асфальт на дорозі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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