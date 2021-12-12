За останніх півроку авіаційні підрозділи МВС, які працюють разом з бригадами швидкої допомоги МОЗ, здійснили 85 вильотів.
Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС України.
Аеромедична евакуація з’явилася в Україні ще три роки тому, коли у березні 2018 року МВС запустило новий проєкт – Систему авіаційного захисту та безпеки. В рамках її побудови планувалось використання, як старих літальних апаратів (літаки Ан та гелікоптери Мі-2, Мі-8, ЕС-145), так і нових, придбаних в рамках контракту з компанією Airbus Helicopters гелікоптерів Н-125, Н-145 та Н-225.
Відповідний контракт на постачання гелікоптерів французького виробництва був укладений 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters.
У березні 2021 року, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я, було створено Єдиний аеромедичний простір. Він передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.
1 квітня, на постійне чергування заступила авіація МВС у Львівському регіоні (це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька). 1 травня таке ж чергування запроваджено в Київському регіоні (охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ).
На базах дислокації авіатехніки окрім льотного складу, постійно чергують медики. Гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС керують молоді пілоти, які пройшли відповідну підготовку.
“У наших планах – упродовж 3-х років зробити такі авіабази у кожній області України. Вирішуємо питання інфраструктури і розраховуємо на допомогу місцевих громад”, – зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Лише за перший місяць роботи Єдиного аеромедичного простору вдалося врятувати 7 громадян, які потребували термінової медичної допомоги, а також вчасно доставити орган для трансплантації для маленького хлопчика, який потребував термінової операції.
За шість місяців поліцейські гелікоптери Київського регіону здійснено 35 вильотів, а у Львівському регіоні таких вильотів було 38. Крім того, до аеромедичних перевезень залучалась авіатехніка ДСНС України. За цей самий період рятувальники виконали 12 вильотів.
Наймолодшим пацієнтом, якого доводилось перевозити, стало тримісячне немовля з судомним синдромом. Поліцейські льотчики разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги доставили дитину до Львівської дитячої лікарні.