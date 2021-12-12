Фото: mvs.gov.ua

За останніх півроку авіаційні підрозділи МВС, які працюють разом з бригадами швидкої допомоги МОЗ, здійснили 85 вильотів.

Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

Аеромедична евакуація з’явилася в Україні ще три роки тому, коли у березні 2018 року МВС запустило новий проєкт – Систему авіаційного захисту та безпеки. В рамках її побудови планувалось використання, як старих літальних апаратів (літаки Ан та гелікоптери Мі-2, Мі-8, ЕС-145), так і нових, придбаних в рамках контракту з компанією Airbus Helicopters гелікоптерів Н-125, Н-145 та Н-225.

Відповідний контракт на постачання гелікоптерів французького виробництва був укладений 29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters.

Фото: mvs.gov.ua

У березні 2021 року, за ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров’я, було створено Єдиний аеромедичний простір. Він передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

1 квітня, на постійне чергування заступила авіація МВС у Львівському регіоні (це 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька). 1 травня таке ж чергування запроваджено в Київському регіоні (охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ).

Фото: mvs.gov.ua

На базах дислокації авіатехніки окрім льотного складу, постійно чергують медики. Гелікоптерами та літаками Системи авіаційної безпеки МВС керують молоді пілоти, які пройшли відповідну підготовку.

Фото: mvs.gov.ua

“У наших планах – упродовж 3-х років зробити такі авіабази у кожній області України. Вирішуємо питання інфраструктури і розраховуємо на допомогу місцевих громад”, – зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Фото: mvs.gov.ua

Лише за перший місяць роботи Єдиного аеромедичного простору вдалося врятувати 7 громадян, які потребували термінової медичної допомоги, а також вчасно доставити орган для трансплантації для маленького хлопчика, який потребував термінової операції.

За шість місяців поліцейські гелікоптери Київського регіону здійснено 35 вильотів, а у Львівському регіоні таких вильотів було 38. Крім того, до аеромедичних перевезень залучалась авіатехніка ДСНС України. За цей самий період рятувальники виконали 12 вильотів.

Фото: mvs.gov.ua

Наймолодшим пацієнтом, якого доводилось перевозити, стало тримісячне немовля з судомним синдромом. Поліцейські льотчики разом з лікарями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги доставили дитину до Львівської дитячої лікарні.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua